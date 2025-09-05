"Физики" в августе были крупнейшими нетто-покупателями акций

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Розничные инвесторы в августе продолжили оказывать поддержку российскому рынку акций с объемом нетто-покупок в 5,7 млрд рублей, говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков" Банка России.

В июле они приобрели бумаги на 15,2 млрд рублей, в июне - на 7,8 млрд рублей, в мае - на 26,1 млрд рублей, в апреле - на 22,7 млрд рублей, в марте - на 36,2 млрд рублей.

Также спрос на акции в августе наблюдался со стороны нефинансовых организаций и НФО в рамках доверительного управления (на 4,3 млрд и 2,4 млрд рублей соответственно).

Крупнейшими нетто-продавцами стали НФО за счет собственных средств, реализовавшие акций на сумму 9,8 млрд рублей (в июле - 17 млрд рублей). Системно значимые кредитные организации перешли к продажам акций - на 4,4 млрд рублей (в июле они купили бумаги на 23,5 млрд рублей).

Динамика российского рынка акций в августе определялась преимущественно геополитическим фоном, напомнил ЦБ. По итогам месяца индекс МосБиржи вырос на 6,1%, до 2899,4 пункта.

Среднедневной объем торгов акциями в августе вырос до 111,8 млрд рублей со 108 млрд рублей в июле. Однако активность участников рынка осталась ниже показателей за последний год (среднедневной объем торгов за последние 12 месяцев составил 130,74 млрд рублей). Доля физлиц в торгах в среднем за август сохранилась на уровне ниже среднего - 68,9% (в среднем за последние 12 месяцев - 73,7%).