Поиск

"Физики" в августе были крупнейшими нетто-покупателями акций

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Розничные инвесторы в августе продолжили оказывать поддержку российскому рынку акций с объемом нетто-покупок в 5,7 млрд рублей, говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков" Банка России.

В июле они приобрели бумаги на 15,2 млрд рублей, в июне - на 7,8 млрд рублей, в мае - на 26,1 млрд рублей, в апреле - на 22,7 млрд рублей, в марте - на 36,2 млрд рублей.

Также спрос на акции в августе наблюдался со стороны нефинансовых организаций и НФО в рамках доверительного управления (на 4,3 млрд и 2,4 млрд рублей соответственно).

Крупнейшими нетто-продавцами стали НФО за счет собственных средств, реализовавшие акций на сумму 9,8 млрд рублей (в июле - 17 млрд рублей). Системно значимые кредитные организации перешли к продажам акций - на 4,4 млрд рублей (в июле они купили бумаги на 23,5 млрд рублей).

Динамика российского рынка акций в августе определялась преимущественно геополитическим фоном, напомнил ЦБ. По итогам месяца индекс МосБиржи вырос на 6,1%, до 2899,4 пункта.

Среднедневной объем торгов акциями в августе вырос до 111,8 млрд рублей со 108 млрд рублей в июле. Однако активность участников рынка осталась ниже показателей за последний год (среднедневной объем торгов за последние 12 месяцев составил 130,74 млрд рублей). Доля физлиц в торгах в среднем за август сохранилась на уровне ниже среднего - 68,9% (в среднем за последние 12 месяцев - 73,7%).

ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В РФ начали предоставлять доступ к популярным сервисам в период ограничения интернета

ФСБ сообщила о задержании в Краснодаре подозреваемого в поджогах на ж/д инфраструктуре

Песков не знает, правдива ли информация СМИ о призыве Трампа к Европе отказаться от нефти из РФ

Построенный по серийным технологиям импортозамещенный SJ-100 совершил первый полет

Восточный экономический форум - 2025

Путин пообещал обеспечить безопасность Зеленскому в случае переговоров в Москве

Путин пообещал обеспечить безопасность Зеленскому в случае переговоров в Москве
Восточный экономический форум - 2025

Путин заявил, что отмена Китаем виз для россиян была неожиданной для Москвы

Восточный экономический форум - 2025

Глава Росавиации заявил, что аэропорт Домодедово ждет аудит

Глава Росавиации заявил, что аэропорт Домодедово ждет аудит

Ушаков заявил, что ему неизвестно о запросах со стороны США на разговор Трампа и Путина

Песков заявил, что послание президента Федеральному собранию будет оглашено в этом году

Восточный экономический форум - 2025

Путин поручил правительству не позднее ноября утвердить программу развития отрасли РЗМ

Путин поручил правительству не позднее ноября утвердить программу развития отрасли РЗМ
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7103 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2367 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });