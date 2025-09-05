Регионы могут получить право выкупать заброшенные заводы

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Госдума может рассмотреть возможность выкупа регионами заброшенных объектов промышленности, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Мы обсуждали возможность выкупа объектов недвижимости, территории. (...) Возможно, мы такое решение примем в отношении тех заброшенных территорий, которые не развиваются, где собственник как собака на сене - сам не развивает, и нет возможности у региона развивать промышленность", - сказал Володин на совещании о социально-экономическом развитии Краснодарского края.

Он отметил, что некоторые заводы после закрытия простаивают, так как действует запрет на перепрофилирование, а собственники не занимаются их развитием.

При этом, считает Володин, необходимо проработать подход, учитывающий право собственности и право на развитие.



