Поиск

Пожар возник на территории Большого порта Санкт-Петербург

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Возгорание ликвидируют на территории морского порта в Кировском районе Петербурга, сообщает в пятницу пресс-служба городского главка МЧС.

На территории порта по адресу Межевой канал, 5, загорелся мусор. Огонь охватил 50 кв. метров, говорится в сообщении. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

К тушению пожара привлекли 15 сотрудников МЧС и три единицы техники.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии прокуратуры, на территории порта произошло возгорание металлолома на первом и втором причалах.

По информации правоохранительных органов, пожар происходит на территории Большого порта Санкт-Петербург.

Петербург
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Дело сенатора Арашукова

Дело экс-сенатора Арашукова о даче взятки за условия в колонии поступило в суд

Дело экс-сенатора Арашукова о даче взятки за условия в колонии поступило в суд

Пилот погиб при крушении частного самолета в Подмосковье

В РФ начали предоставлять доступ к популярным сервисам при ограничении интернета

В РФ начали предоставлять доступ к популярным сервисам при ограничении интернета

ФСБ сообщила о задержании в Краснодаре подозреваемого в поджогах на ж/д инфраструктуре

Песков не знает, правдива ли информация СМИ о призыве Трампа к Европе отказаться от нефти из РФ

Построенный по серийным технологиям импортозамещенный SJ-100 совершил первый полет

Восточный экономический форум - 2025

Путин пообещал обеспечить безопасность Зеленскому в случае переговоров в Москве

Путин пообещал обеспечить безопасность Зеленскому в случае переговоров в Москве
Восточный экономический форум - 2025

Путин заявил, что отмена Китаем виз для россиян была неожиданной для Москвы

Восточный экономический форум - 2025

Глава Росавиации заявил, что аэропорт Домодедово ждет аудит

Глава Росавиации заявил, что аэропорт Домодедово ждет аудит

Ушаков заявил, что ему неизвестно о запросах со стороны США на разговор Трампа и Путина

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7105 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2367 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });