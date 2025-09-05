Пожар возник на территории Большого порта Санкт-Петербург

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Возгорание ликвидируют на территории морского порта в Кировском районе Петербурга, сообщает в пятницу пресс-служба городского главка МЧС.

На территории порта по адресу Межевой канал, 5, загорелся мусор. Огонь охватил 50 кв. метров, говорится в сообщении. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

К тушению пожара привлекли 15 сотрудников МЧС и три единицы техники.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии прокуратуры, на территории порта произошло возгорание металлолома на первом и втором причалах.

По информации правоохранительных органов, пожар происходит на территории Большого порта Санкт-Петербург.