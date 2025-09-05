Поиск

Участки для голосования на выборах главы Курской области открылись в 15 регионах РФ

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил об открытии в 15 регионах страны экстерриториальных избирательных участков для выборов главы Курской области.

"С сегодняшнего дня открылось 20 экстерриториальных избирательных участков в 15 российских регионах для курян, которые живут за пределами Курской области. Это Белгородская, Воронежская, Калужская, Костромская, Ленинградская, Липецкая, Московская, Орловская, Рязанская, Тамбовская, Тверская, Тульская области, а также Санкт-Петербург, ДНР и ЛНР", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Он отметил, что экстерриториальные УИК будут работать 5 и 6 сентября с 8:00 до 20:00; 7 сентября - с 8:00 до 15:00.

Как сообщалось, на пост губернатора Курской области претендуют четыре кандидата. От партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" баллотируется Геннадий Баев, действующий депутат Курской областной думы. КПРФ выдвинула Алексея Бобовникова, являющегося также депутатом регионального парламента. Еще один кандидат - представитель ЛДПР, депутат Курской облдумы Алексей Томанов. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн выдвинут кандидатом от партии "Единая Россия".

