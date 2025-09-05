Самарский завод ОДК изготовил первый опытный образец 32-мегаваттного двигателя для транспорта газа

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - "ОДК-Кузнецов" заканчивает разработку и ведет освоение производства двигателя НК-36СТ-32 с повышенной мощностью 32 МВт и КПД 38%. Об этом сообщается в справке к поездке президента России Владимира Путина в Самару.

Как сообщается в презентации ОДК, НК-36СТ-32 – это модификация серийного индустриального двигателя НК-36СТ-25 с увеличенной мощностью 32 МВт. Новые НК-36СТ-32 будут оснащены малоэмиссионной камерой сгорания (МЭКС), снижающей выбросы вредных веществ в окружающую среду до требований ГОСТ 28775-90 (CO - 39 мг/ куб. м, Nox - 14 мг/куб. м).

Ведутся работы над новой индустриальной версией НК-36СТ-32, который сможет работать с номинальной мощностью 25 МВт в экстремально жарких условиях, до температуры окружающей среды +400С, в условиях высокогорья при разреженном воздухе.

"Выполнена разработка полного комплекта рабочей конструкторской документации, проведена технологическая подготовка производства, в 2025 году изготовлен первый опытный образец, выполнена подготовка стендовой базы", - пишут машиностроители.

Модификация двигателя НК-37 может применяться в качестве привода электрогенераторов в составе быстровозводимых модульных газотурбинных электростанций (ГТЭС), обеспечивая электроэнергией промышленные предприятия, населенные пункты, инфраструктурные проекты, говорится в презентации.

Мощность в 32 МВт на данный момент является максимальной в линейке применяемых в газовой отрасли газотурбинных двигателей, производимых в России. Турбину на 32 МВт производит "Невский завод". Уфимское "ОДК-УМПО" планирует подойти к двигателю этой мощности на новой платформе АЛ-41СТ-25, который на данный момент развивает 25 МВт, хотя в дальнейшем на его базе планируется создание линейки двигателей мощностью до 32 МВт и 42 МВт.

Уже выпущено 2 промышленных образца АЛ-41СТ-25. С сентября 2024 года проводится опытно-промышленная эксплуатация в составе газоперекачивающего агрегата (ГПА) на компрессорной станции "Арская" ПАО "Газпром" в Татарстане. Второй образец АЛ-41СТ-25 в апреле 2025 года прошел комплексные испытания на КС "Арская". В настоящее время ведется подготовка к серийному производству двигателей.

ПАО "ОДК-Кузнецов" входит в состав АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" Госкорпорации "Ростех". Предприятие специализируется на разработке, производстве, ремонте и сервисе газотурбинных и ракетных двигателей.

Основано в 1912 году в Москве и стало первым в России заводом по производству авиационных двигателей. В октябре 1941 года завод был эвакуирован в Куйбышев (в н.в. Самару), где в кратчайшие сроки было налажено производство двигателей АМ-38 для штурмовика Ил-2.

С конца 1960-х годов на базе авиационных газотурбинных двигателей начали создаваться наземные двигатели марки "НК" для привода нагнетателей в составе газоперекачивающих агрегатов.

Газотурбинные двигатели наземного применения НК-12СТ, НК-14СТ и НК-36СТ мощностью от 6,3 до 25 МВт используются в составе газоперекачивающих агрегатов российских и иностранных газовых компаний. За почти 50 лет серийного производства изготовлено 2118 наземных двигателей.