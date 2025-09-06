Трем регионам списана часть задолженности по бюджетным кредитам на общую сумму свыше 5,8 млрд руб.

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило решение о списании части задолженности по бюджетным кредитам Карачаево-Черкесской, Чувашской республикам и Оренбургской области на общую сумма более 5,8 млрд рублей, сообщается в субботу на сайте кабинета министров.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

"Принятое решение позволит облегчить долговую нагрузку на бюджетную систему субъектов. Речь идет о Карачаево-Черкесской и Чувашской республиках, а также Оренбургской области. Общая сумма списания составит более 5,8 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Ранее в 2025 году правительством РФ списана задолженность по бюджетным кредитам 55 субъектов в общем объеме более 160,1 млрд рублей, добавили в кабмине.