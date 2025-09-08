Поиск

РФ выступает за интеграционные процессы в Евразии, в том числе с участием Запада, на честной основе

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Россия выступает за развитие интеграционных процессов в Евразии, открытых, в том числе, для западной части континента, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, речь идет о том, "чтобы интеграционные процессы в различных частях Евразии не дублировали друг друга, а взаимодополняли". "Чтобы проекты транспортных коридоров также прорабатывались в комплексе с тем, чтобы выбирались оптимальные маршруты", - сказал министр на встрече со студентами в МГИМО в понедельник.

Как отметил Лавров, "не наш (России - ИФ) принцип отгораживаться стеной от какой-то части этого континента".

"Поэтому мы всегда исходим из того, что процессы формирования большого евразийского партнерства будут открыты и для западной части нашего континента", - сказал глава МИД РФ.

По его словам, евразийская архитектура безопасности "должна опираться на принцип неделимости безопасности, на принцип, согласно которому никто не должен укреплять свою безопасность за счет других и никто не должен претендовать на доминирование в военно-политическом плане".

"В Евразии субрегиональных объединений множество, а вот такой структуры, которая была бы открыта - может кто-то не захочет - для всех стран континента, нет. И президент считал важным, когда эту инициативу эту выдвигал, показать, что мы готовы сотрудничать со всеми, но давайте это делать по-честному", - сказал министр.

"Чтобы принципы неделимости безопасности, которые Запад растоптал в контексте евроантлантических процессов - в частности ОБСЕ, чтобы эти принципы на этот раз были бы не просто сформулированы и переподтверждены, но и уважались бы", - заключил Лавров.

Сергей Лавров
