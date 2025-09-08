Военные заявили о продвижении войск группировки "Восток" вглубь украинской обороны

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Войска группировки "Восток" за сутки продвинулись вглубь украинской обороны, нанесли удары по ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях, сообщило министерство обороны РФ в понедельник.

"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орестополь, Новопетровское, Сосновка Днепропетровской области и Ольговское Запорожской области", - сказано в сообщении Минобороны.

По его данным, в этих боях ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей и артиллерийское орудие.

"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям трёх механизированных, десантно-штурмовой бригад, штурмового, десантно-штурмового полков ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Степное, Новая Сечь, Ленинское, Садки, Могрица и Юнаковка Сумской области", - говорится в сводке.

В Харьковской области за сутки нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ в районе населённого пункта Волчанск. ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, боевую бронированную машину, 23 автомобиля и 155-мм самоходную артиллерийскую установку Caesar. Уничтожены девять складов боеприпасов и материальных средств, информирует российское военное ведомство.

Войска группировки "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных бригад ВСУ и бригады Нацгвардии в районах населённых пунктов Великая Шаповка Харьковской области, Яровая и Ямполь (ДНР). Потери противника составили свыше 240 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 17 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции РЭБ и склад боеприпасов, сказано в сообщении.

Подразделения "Южной" группировки за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Северск, Миньковка, Червоное, Куртовка и Константиновка (ДНР).

Здесь противник потерял более 170 военнослужащих, два танка, четыре автомобиля и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ и склад материальных средств, говорится в сводке.

Войска группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, пехотной, штурмовой, трёх десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады Нацгвардии в районах населённых пунктов Димитров, Красноармейск, Гришино и Родинское (ДНР).

Тут потери украинских вооруженных формирований составили свыше 455 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии, сообщает Минобороны.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Степногорск Запорожской области, Токаревка и Никольское Херсонской области. Потери ВСУ составили более 60 военнослужащих, четыре автомобиля и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и материальных средств", - говорится в сводке.

Российские военные в течение суток уничтожили 195 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.