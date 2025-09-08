Строительство 17 морских терминалов намечено в РФ до 2036 года

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Строительство 17 терминалов в российских морских портах планируется завершить в рамках нового комплексного плана развития инфраструктуры, следует из опубликованного на сайте правительства распоряжения от 29 августа 2025 года об утверждении комплексного плана развития инфраструктуры в регионах РФ до 2036 года.

Так, в 2027 году планируется завершить строительство морского терминала "Балтийского судомеханического завода" в Санкт-Петербурге мощностью 5 млн тонн в год, а также терминала по перевалке сжиженных углеводородных газов (СУГ) и стабильного газового конденсата в морском порту Сабетта (Ямало-Ненецкий автономный округ) мощностью 9,7 млн тонн и терминала навалочных грузов в морском порту Посьет (Приморский край) на 10 млн тонн грузов в год. А также строительство контейнерного терминала в морском порту Посьет (Приморский край) на 500 тыс. TEU.

Строительство еще пяти морских терминалов панируется завершить в 2028 году. Это угольный терминал "Коулстар" в морском порту Восточный (Приморский край, мощностью 17 млн тонн), универсальный терминал в районе мыса Наглейнын в морском порту Певек (Чукотка, 1,96 млн тонн), терминал по перегрузке жидких химических грузов и минеральных удобрений в Усть-Луге (Ленинградская область, 8 млн тонн), контейнерный терминал во Владивостоке (Приморский край, мощностью 322,9 тыс. TEU) и терминал Никольское морского порта Петропавловск-Камчатский (Камчатка, мощностью 0,015 млн тонн в год).

В 2029 году предполагается завершение строительства трех объектов на Дальнем Востоке: терминал "Приморского металлургического завода", (Приморский край, 2,1 млн тонн в год), угольный терминал "Порт Эльга" в морском порту Ванино (Хабаровский край, 30 млн тонн), нефтеналивной терминал "Морской Порт Аврора" (Приморский край, 10 млн тонн).

В запланированные на 2030 год сроки предполагается завершение строительства угольного терминала "Морской Порт Аврора" мощностью 25 млн тонн, универсального терминала "Усть-Луга" (Ленинградская область 24,3 млн тонн) и зернового терминала в морском порту Высоцк (Ленинградская область, 4 млн тонн),

На период с 2031 по 2036 год предполагается завершение строительства двух объектов. В 2032 году планируется завершить строительство морского перегрузочного комплекса сжиженного природного газа (СПГ) в губе Ура в морском порту Мурманск (Мурманская область, мощностью 20,4 млн тонн в год). В 2030 году планируется начать строительство морского нефтеналивного причала в бухте Улисс во Владивостоке (Приморский край, 055 млн тонн), предполагаемый срок реализации проекта - 2036 год.

В плане также указаны сроки завершения проектов реконструкции морских терминалов. В 2029 году намечено завершение строительства и реконструкции инфраструктуры морского терминала "Ванинотрансуголь" в Ванино (Хабаровский край, 24 млн тонн в год). Завершить реконструкцию и расширение угольного терминала АО "Дальтрансуголь" в порту Ванино на 16 млн тонн планируется в 2030 году.

Всего утвержденный правительством РФ комплексный план развития инфраструктуры в регионах предусматривает завершение строительства и реконструкции 25 объектов водного транспорта в 2025-2036 годах. Помимо морских терминалов планируется завершение строительства и реконструкции 6 гидротехнических объектов, включая завершение в 2026 году реконструкции судоходных шлюзов 15 и 16 Городецкого гидроузла (Нижний Новгород) и завершение строительства Багаевского гидроузла на реке Дон в Ростовской области в 2028 году.