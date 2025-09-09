Поиск

В России начинает действовать запрет на публикацию соцопросов к выборам

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Запрет на публикацию результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов и других исследований, связанных с предстоящими выборами, начинает действовать с 9 сентября на территории всей России; он продлится до завершения голосования 14 сентября.

Согласно федеральному закону, такой запрет начинает действовать за пять дней до последнего дня голосования, то есть за пять дней до 14 сентября. Ограничение будет действовать до 20:00 по местному времени 14 сентября.

В предстоящий Единый день голосования пройдет более 5 тыс. избирательных кампаний в 81 регионе России. Всего проголосовать смогут около 55 млн избирателей. Запланированы выборные кампании различного уровня, включая прямые выборы глав 20 регионов.

Как ранее сообщили в ЦИК РФ, голосование на выборах в течение трех дней (с 12 по 14 сентября) пройдет в 37 регионах России; в течение двух дней (13 и 14 сентября) - в одном регионе и в течение одного дня (14 сентября) - в трех субъектах страны. Данные относятся только к крупным избирательным кампаниям. Решение о продолжительности голосования принимаются избирательными комиссиями, организующими выборы.

