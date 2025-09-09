Поиск

Аэропорт Сочи приостановил работу

Фото: Милена Бозрикова/ТАСС

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Аэропорт Сочи временно не обслуживает рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в своем телеграм-канале.

Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил о том, что на территории города объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ранее ночью ограничения на полеты ввели в воздушной гавани Тамбова.

