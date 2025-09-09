Суд по иску Генпрокуратуры вернул в собственность РФ 11 га земли и другие активы в Сочи

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ об истребовании и передаче в собственность РФ имущественного комплекса бывшего госпредприятия и земельных участков, расположенных в Адлерском районе Сочи.

"Истребовать в пользу Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом из чужого незаконного владения АО "Строительная компания "Эпрон-8" нежилые здания и сооружения (..), обязать "Эпрон-8" передать РФ земельные участки с кадастровыми номерами (...) включая движимое имущество, в том числе технологическое оборудование. Истребовать в пользу РФ из чужого незаконного владения ООО "Пансионат с лечением "Кристалл", в том числе жилые и нежилые здания, движимое и недвижимое имущество", - говорится в резолютивной части решения, опубликованного 8 сентября.

Суд также постановил расторгнуть договоры аренды, заключенные между территориальным управлением Росимущества по Краснодарскому краю и ООО "Пансионат с лечением "Кристалл" и обязал компанию снести построенное там здание. Индивидуальные предприниматели Андрей Штоппель и Дмитрий Волошин, также выступающие ответчиками в данном деле, должны вернуть все земельные участки, которые были переданы им согласно договорам аренды, заключенным с территориальным управлением Росимущества по Краснодарскому краю в разные периоды времени. Кроме того, суд обязал ООО "Экоконсалт" передать РФ объект недвижимости (здание профилактория - ИФ).

Решение может быть обжаловано в суд апелляционной инстанции в течение месяца со дня его принятия.

История стройкомпании "Эпрон-8"

В сентябре 1990 года между госпредприятием – 8-й экспедиционный отряд подводно-технических, гидротехнических и аварийно-спасательных работ ГУКС "Подводречстрой" министерства речного флота РСФСР (ныне "Строительная компания "Эпрон-8") и организацией арендаторов был заключен договор аренды имущественного комплекса предприятия. Спустя два года арендаторы приняли решение приватизировать предприятие путем выкупа имущественного комплекса и создать на его базе ТОО "Строительная компания "Эпрон" (позже оно было реорганизовано в акционерное общество закрытого типа "Строительная компания "Эпрон-8").

На основании заявки коллектива арендного предприятия Комитет по управлению государственным имуществом Краснодарского края в мае 1993 года принял решение о приватизации, и в октябре 1993 года был заключен соответствующий договор купли-продажи.

Вместе с тем прокуратура выявила нарушение экономического суверенитета РФ, выразившееся в незаконном выбытии из публичного владения помимо ее воли имущественного комплекса государственного предприятия, обратившись в суд. Постановлением Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 15 февраля 2001 года удовлетворен иск краевой прокуратуры о признании недействительным договора купли-продажи имущества 8-го экспедиционного отряда. Вопрос о применении последствий ничтожной сделки был передан на разрешение в суд первой инстанции. По результатам его рассмотрения Арбитражный суд Краснодарского края возвратил активы предприятия в федеральную собственность (решение от 19 июня 2002 года).

Однако, по данным Генпрокуратуры, стройкомпания "Эпрон-8" судебные акты проигнорировала, от возврата имущественного комплекса уклонилась. При этом в 2003-2007 годах зарегистрировала за собой право собственности на спорные активы. По мнению Генпрокуратуры, результатом этих действий стало выбытие из владения РФ помимо ее воли имущественного комплекса госпредприятия, а именно производственной базы, расположенной в Адлерском районе Сочи, которая включает здание профилактория, спортивный зал, несколько складов, мастерских и цехов, полигон площадью 11,2 га и производственную площадку.

В настоящее время часть объектов недвижимости находится в собственности "Эпрона", несколько зданий и сооружений отчуждены аффилированному с ним ООО "Пансионат с лечением "Кристалл", спортивный зал продан ИП Штоппелю, здание профилактория передано в аренду ООО "Экоконсалт".

При этом, как поясняется в материалах дела, Российская Федерация и ее уполномоченные органы решение об их отчуждении в собственность вышеназванных юрлиц не принимали, во взаимоотношения с этими лицами не вступали, действовать кого-либо от своего имени не уполномочивали.

По мнению Генпрокуратуры, оформив в собственность названные объекты недвижимости и введя в заблуждение должностных лиц территориального управления Росимущества относительно законности приобретения прав на них, стройкомпания неправомерно получила в аренду земельные участки (на которых расположены объекты), которыми продолжает распоряжаться до сих пор. В частности, на одном из участков был возведен многоквартирный дом. На территории пансионата "Кристалл" построено нежилое здание площадью 450 кв. м.

"При решении судьбы объектов недвижимости одновременно подлежит определению судьба земельных участков, на которых они расположены, что прямо следует из принципа земельного законодательства - единства судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов", - отмечалась позиция Генпрокуратуры.

Иск Генеральной прокуратуры поступил в Арбитражный суд Краснодарского края в январе 2025 года.

Арбитражный суд также принял обеспечительные меры в виде наложения ареста на имущество, не исключающего пользование им, в целях сохранения баланса интересов заинтересованных сторон, предупреждения выбытия спорных объектов из собственности ответчика и сохранения предмета спора.

Согласно отчету за 2024 год, компания обладает производственной базой в устье реки Кудепста для изготовления и отгрузки морем конструкций из железобетона весом до 100 тонн, имеет флот специализированных судов, необходимую плавучую и спецтехнику.

На протяжении 50 лет своей деятельности компания выступала основным подрядчиком при строительстве большинства действующих крупных глубоководных водозаборов и канализационных выпусков на Черноморском побережье Кавказа и Крыма. Имеет опыт монтажа канализационных выпусков в проливе Босфор и Мраморном море. Построила и отремонтировала сотни километров берегоукрепительных и волнозащитных сооружений на курортах и в портах Черноморского побережья, говорится в отчете.

Основными активами "Эпрона-8" являются земельные участки, полученные по договорам аренды до 2058 года.

Уставный капитал компании составляет 15,483 тыс. рублей. Согласно отчету за 2024 год 75,79% в АО принадлежало ООО "Виласол", 24,21% - физлицам (более 200 человек). "Виласол" (Сочи), в свою очередь, принадлежит на 70% компании ООО "Монолит" (Алтайский край, Барнаул, бенефициар - Евгений Вдовин), а также семи физлицам.