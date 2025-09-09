Форум Kazan Digital Week соберет участников из 60 стран и 200 компаний

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Около сотни деловых мероприятий пройдут с 17 по 19 сентября в столице Татарстана в рамках международного форума Kazan Digital Week, в котором, как ожидается, в этом году примут участие более 20 тыс. человек, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

"Ожидается более 20 тыс. участников, это примерно в два раза больше, чем собрал первый форум, 200 компаний, (площадь - ИФ) 15 тыс. кв. м, на которых можно будет ознакомиться с передовыми интересными решениями", - сказал Шадаев на пресс-конференции во вторник.

По его словам, деловая программа включает примерно 100 мероприятий, будут представлены все отечественные лидеры отрасли.

Министр, который возглавляет оргкомитет форума, отметил, что в этом году в мероприятии примут участие представители 60 стран. "Поэтому мы отмечаем рост интереса к мероприятиям форума не только внутри страны, но и за ее пределами", - сказал Шадаев.

Он напомнил, что форум проходит уже в шестой раз, с 2020 года.

"За это время в разы увеличилось и количество участников, и количество компаний, которые представляют свои решения, принимают участие в деловой программе. Сейчас, наверное, это одно из самых крупнейших мероприятий, которое ориентировано прежде всего на региональные власти, на небольшие компании, которые имеют возможность представить свои решения, поделиться успешными практиками", - сказал министр.

Традиционно, по словам Шадаева, на полях форума пройдут региональные сессии с участием руководителей цифровой трансформации регионов - либо заместители глав регионов, либо профильные министры, отвечающие за цифровую трансформацию.

"В центре нашего обсуждения с регионами будет несколько направлений, прежде всего это цифровая трансформация общего образования, управление отраслью спорта, культуры. Очень большой блок связан с практиками умного города - это управление стройкой, ЖКХ, общественным транспортом, имуществом. По всем этим направлениям будут представлены руководители профильных региональных ведомств почти со всей страны. Мы ждём порядка 300-400 руководителей со стороны регионов", - сказал глава Минцифры.

В свою очередь глава Минцифры Республики Татарстан Айрат Хайруллин отметил, что форум даёт возможность работать в первую очередь с дружественными странами, "которые в большом количестве будут представлены". Он уточнил, что в этом году количество международных компаний - участников на 33% больше, чем в прошлом году, доля зарубежных компаний - 8%.

По его словам, на форуме ожидаются послы в России Кувейта, Никарагуа, Руанды, Зимбабве, Вьетнама, Анголы, министр информации и телекоммуникаций Сербии, первый замминистра цифровых технологий Узбекистана, первый замминистра связи Кубы, замминистра информационных технологий Кении, участники из Катара, Индии, ОАЭ, Пакистана, КНР, Ирака, Киргизии, Малайзии, Нигерии и др.

На Kazan Digital Week пройдет также обсуждение технологий искусственного интеллекта и вручение специальной награды по этой тематике, состоится открытый турнир "Битва мини-роботов" среди команд детей возрастом от 10 до 17 лет.