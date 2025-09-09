Поиск

Военные сообщили об улучшении российскими войсками позиций в зоне СВО

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России за сутки улучшили позиции в зоне проведения специальной военной операции, сообщило министерство обороны РФ во вторник.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады Нацгвардии в районах населённых пунктов Благодатовка, Купянск, Куриловка, Петровка Харьковской области, Дробышево, Кировск, Шандриголово и ЯМПОЛЬ Донецкой Народной Республики", - сказано в сообщении Минобороны.

По его сведениям, войска "Южной" группировки в течение суток заняли более выгодные рубежи и позиции, подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, военнослужащие группировки "Восток" продвинулись в глубину обороны противника.

"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад и штурмового полка ВСУ, двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Алексеевка, Андреевка, Марьино, Садки и Юнаковка Сумской области", - сообщает министерство обороны РФ.

В Харьковской области нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ в районе населённых пунктов Великая Писаревка Сумской области, Волчанск и Покаляное. ВСУ потеряли до 165 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 11 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены 11 складов боеприпасов и материальных средств, говорится в сообщении.

В зоне ответственности группировки "Запад" потери противника за сутки составили свыше 230 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены восемь станций РЭБ и три склада боеприпасов, говорится в сводке.

Подразделения "Южной" группировки в ходе боёв нанесли поражение формированиям трёх механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и бригады Нацгвардии в районах населённых пунктов Бересток, Клебан-Бык, Краматорск, Плещеевка, Резниковка, Северск и Степановка (ДНР). Здесь противник потерял более 240 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, девять автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены три станции РЭБ и два склада материальных средств, информирует российское военное ведомство.

Войска группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и бригады Нацгвардии в районах населённых пунктов Владимировка, Димитров, Красноармейск, Лысовка, Приют и Родинское (ДНР). Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 515 военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и орудие полевой артиллерии, говорится в сообщении.

Подразделения группировки "Восток" нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Зелёный Гай (ДНР), Новониколаевка, Новопетровское и Сосновка Днепропетровской области. ВСУ потеряли более 265 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей, сказано в сводке.

Войска группировки "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ, бригады теробороны в районах населённых пунктов Степногорск, Степовое Запорожской области, Антоновка, Никольское и Тягинка Херсонской области. Там потери ВСУ составили до 70 военнослужащих и пять автомобилей. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств, сообщает Минобороны.

