Главы МИД РФ и Марокко обсудили укрепление отношений двух стран в ряде сфер

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Вопросы дальнейшего укрепления российско-марокканских отношений в политической и торгово-экономической сферах обсудили во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел, африканского сотрудничества и по делам марокканцев, проживающих за рубежом Королевства Марокко Насер Бурита, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

Основное внимание в ходе состоявшегося телефонного разговора "было уделено практическим вопросам дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-марокканских отношений в политической, торгово-экономической и других областях".

"Лавров и Бурита также обменялись мнениями по представляющим взаимный интерес вопросам региональной и международной повестки дня", - говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.