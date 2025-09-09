Поиск

Путин ознакомился с работой лабораторий университета "Сириус"

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин посетил научно-технологический университет "Сириус", где ознакомился с работой проектной, аналитической и химической лабораторий.

Научно-технологический университет (НТУ) "Сириус" создан в 2019 году Образовательным Фондом "Талант и успех" и находится на федеральной территории (ФТ) "Сириус".

В феврале 2024 года утверждена Государственная программа федеральной территории "Сириус" "Научно-технологическое развитие федеральной территории "Сириус". На финансирование мероприятия госпрограммы в 2024 году выделено 175 млн рублей, в 2025 запланирован 1 млрд рублей, всего на период 2024-2030 годах - 6,725 млрд рублей.

В лабораторном комплексе НТУ "Сириус" на сегодняшний день работают более 200 научных сотрудников, более 150 магистрантов и около 100 аспирантов. Общая площадь первой очереди лабораторного комплекса -7500 кв.м. Затраты на приобретение лабораторного оборудования составили 2,8 млрд рублей. Ввод второй очереди лаборатории запланирован на середину 2026 года.

Сириус Владимир Путин
