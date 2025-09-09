Поиск

Новак заявил о готовности РФ помочь Сирии в запуске топливных проектов

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Россия готова оказать новой администрации Сирии содействие в восстановлении энергетического сектора страны и в запуске ряда проектов по обеспечению ее топливом, говорится в сообщении правительства РФ по итогам рабочего визита в арабскую республику вице-премьера Александра Новака.

В ходе своей поездки Новак провел встречи с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа, главой его администрации Махером аш-Шараа и министром иностранных дел Асаадом аш-Шибани.

"Стороны рассмотрели перспективы взаимодействия стран по всему спектру направлений двустороннего сотрудничества. С российской стороны была отмечена возможность оказания содействия в восстановлении энергетического сектора и гуманитарной сферы, в том числе готовность запустить ряд проектов по обеспечению Сирийской Арабской Республики топливом, продовольствием, фармацевтической продукцией", - говорится в сообщении.

Новак также предложил возобновить работу межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

"Россию и Сирию связывают многолетние узы дружбы и партнерства, проверенные временем, основанные на взаимном уважении и учете интересов друг друга. Надеемся, что на новом историческом этапе они также будут развиваться на благо наших народов. Текущий визит стал хорошей возможностью предметного обсуждения перспектив российско-сирийских взаимоотношений", - приводятся в сообщении слова Новака.

Сирия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Рубль во вторник заметно подешевел к юаню

"Петербургская биржа" ужесточила правила торгов бензинами для остановки роста цен

"Петербургская биржа" ужесточила правила торгов бензинами для остановки роста цен

Дефицит бюджета России за 8 месяцев составил 4,19 трлн рублей, или 1,9% ВВП

Дефицит бюджета России за 8 месяцев составил 4,19 трлн рублей, или 1,9% ВВП

Доля свинины в "мясной корзине" россиян в 2025 году может достичь 38%

Россияне стали экономить в путешествиях по регионам из-за роста цен

Правительство поддержит введение запрета детям выгуливать потенциально агрессивных собак

"Победа" изменила правила провоза ручной клади после решения суда

"Победа" изменила правила провоза ручной клади после решения суда

Минфин включил "Домодедово" в план продажи госактивов на 2025 г.

Минфин включил "Домодедово" в план продажи госактивов на 2025 г.

31 дрон ВСУ ликвидировали за ночь над российскими регионами

Хроники событий
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале16 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2380 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7128 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });