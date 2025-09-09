Новак заявил о готовности РФ помочь Сирии в запуске топливных проектов

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Россия готова оказать новой администрации Сирии содействие в восстановлении энергетического сектора страны и в запуске ряда проектов по обеспечению ее топливом, говорится в сообщении правительства РФ по итогам рабочего визита в арабскую республику вице-премьера Александра Новака.

В ходе своей поездки Новак провел встречи с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа, главой его администрации Махером аш-Шараа и министром иностранных дел Асаадом аш-Шибани.

"Стороны рассмотрели перспективы взаимодействия стран по всему спектру направлений двустороннего сотрудничества. С российской стороны была отмечена возможность оказания содействия в восстановлении энергетического сектора и гуманитарной сферы, в том числе готовность запустить ряд проектов по обеспечению Сирийской Арабской Республики топливом, продовольствием, фармацевтической продукцией", - говорится в сообщении.

Новак также предложил возобновить работу межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

"Россию и Сирию связывают многолетние узы дружбы и партнерства, проверенные временем, основанные на взаимном уважении и учете интересов друг друга. Надеемся, что на новом историческом этапе они также будут развиваться на благо наших народов. Текущий визит стал хорошей возможностью предметного обсуждения перспектив российско-сирийских взаимоотношений", - приводятся в сообщении слова Новака.