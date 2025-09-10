Солнечная и теплая погода сохранится в Москве до начала следующей недели

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Теплая и солнечная погода с температурой на 3-3,5 градуса выше нормы будет в Москве как минимум до начала следующей недели, в предстоящие выходные, когда будет отмечаться День города, ожидается до плюс 21 градуса, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Без всякого сомнения, солнечная, теплая погода будет в Москве в течение всей недели, включая выходные. Обусловлено это тем, что (на погоду влияет) длительный период действия стационарного антициклона, который приводит к нежаркой погоде, более характерной для третьей декады августа или для конца мая и начала июня", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что атмосферное давление в московском регионе на 10-15 мм ртутного столба выше нормы, максимальные значения ожидаются с четверга по воскресенье, давление будет выше нормы на 15-17 мм ртутного столба. "Это означает, что будут ясные и солнечные дни, ясные и лунные ночи", - добавил научный руководитель Гидрометцентра.

Согласно прогнозу, в среду и четверг в Москве температура днём будет от плюс 20 до плюс 23 градусов, в пятницу она чуть понизится и будет от плюс 19 до плюс 21, в субботу и воскресенье - плюс 17 - плюс 21. Ночная температура в течение недели будет от плюс 7 до плюс 10 градусов, в центре города до плюс 12 - плюс 13. В отдельных районах Подмосковья ночью до плюс 6, а в ночь на 11 сентября - до плюс 4

"Температура выше нормы на 3-3,5 градуса. Дело в том, что нормы постепенно понижаются в течение сентября. Температура, как видите, тоже понижается. К концу недели она понизится градуса на 2", - отметил Вильфанд.

"Хорошая, комфортная погода. Главное, что период теплой погоды длительный. И даже в начале следующей недели, это ранний прогноз, еще сохранится вот такая комфортная, теплая, сухая погода, которую можно называть летним периодом", - добавил Вильфанд.