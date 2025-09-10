Поиск

ФСБ сообщила о задержании крымчанина, передававшего Украине координаты объектов

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Житель Феодосии задержан и арестован по подозрению в передаче военной разведке Украины координат мест расположения ПВО, военных объектов и объектов инфраструктуры Крыма, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Республики Крым задержан гражданин России, 1981 г.р., подозреваемый в совершении государственной измены", - сказали в ЦОС.

По данным спецслужбы, житель Феодосии был завербован сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины

"Посредством мессенджера WhatsApp инициативно передал фото, видеоматериалы и электронные файлы, содержащие координаты военных сооружений, объектов критической инфраструктуры, а также средств расположения ПВО", - сообщили в ЦОС, отметив, что эти сведения "в дальнейшем могли быть использованы противником для планирования диверсий и нанесения ВСУ ракетно-артиллерийских ударов".

В отношении задержанного Следственным отделом УФСБ по Крыму и Севастополю возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (госизмена), ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.


