Минобороны РФ сообщило о ночном ударе по объектам на Украине

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в ходе ночного массированного удара по объектам на Украине поразили все запланированные цели.

"Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - сообщили в Минобороны РФ в среду.

Целями ночного удара стали предприятия по выпуску авиационной и бронетанковой техники, беспилотников и двигателей.

"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в городах Винница и Львов", - сообщили в военном ведомстве.

Отмечается, что ночью в ходе массированного высокоточного удара поразили во Львове цеха двух заводов - "Львовского бронетанкового завода" и "Львовского авиазавода "ЛДАРЗ".

"На южной и юго-западной окраинах города Львов поражены цеха "Львовского бронетанкового завода", в которых осуществлялся ремонт и модернизация бронетанковой техники, а также "Львовского авиазавода "ЛДАРЗ", где производились беспилотные летательные аппараты большой дальности и выполнялся ремонт боевых самолетов ВСУ", - сообщили в Минобороны РФ.

