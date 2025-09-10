Поиск

Минобороны РФ сообщило о ночном ударе по объектам на Украине

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в ходе ночного массированного удара по объектам на Украине поразили все запланированные цели.

"Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - сообщили в Минобороны РФ в среду.

Целями ночного удара стали предприятия по выпуску авиационной и бронетанковой техники, беспилотников и двигателей.

"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в городах Винница и Львов", - сообщили в военном ведомстве.

Отмечается, что ночью в ходе массированного высокоточного удара поразили во Львове цеха двух заводов - "Львовского бронетанкового завода" и "Львовского авиазавода "ЛДАРЗ".

"На южной и юго-западной окраинах города Львов поражены цеха "Львовского бронетанкового завода", в которых осуществлялся ремонт и модернизация бронетанковой техники, а также "Львовского авиазавода "ЛДАРЗ", где производились беспилотные летательные аппараты большой дальности и выполнялся ремонт боевых самолетов ВСУ", - сообщили в Минобороны РФ.

Новость дополняется

Хроника 24 февраля 2022 года – 10 сентября 2025 годаВоенная операция на Украине
ВСУ Львов Украина Минобороны
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Российского дипломата вызвали в МИД Польши из-за дронов

Дело о хищении миллионов, выделенных на фортификации в Курской области, направлено в суд

Военная операция на Украине

Военные РФ заявили, что дальность БПЛА, которые якобы пересекли границу Польши, не превышает 700 км

На горящем складе в подмосковном Дмитрове произошло частичное обрушение

Минцифры расширит список сайтов, доступных при ограничении мобильного интернета

Минцифры расширит список сайтов, доступных при ограничении мобильного интернета

Кремль не получал запросов на контакты от руководства Польши

Вэнс назвал возможным экономическое сотрудничество с Россией в случае мира на Украине

Вэнс назвал возможным экономическое сотрудничество с Россией в случае мира на Украине

ФСБ сообщила о задержании крымчанина, передававшего Украине координаты объектов

Более 87% детей иностранцев, подавших заявки, не зачислены в российские школы в 2025

Более 87% детей иностранцев, подавших заявки, не зачислены в российские школы в 2025

Михаил Пиотровский переназначен гендиректором Эрмитажа

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7133 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале22 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2388 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });