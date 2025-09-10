Поиск

На горящем складе в подмосковном Дмитрове произошло частичное обрушение

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Частичное обрушение конструкций горящего склада произошло в подмосковном Дмитрове, сообщила пресс-служба МЧС РФ в среду.

"По уточненной информации площадь пожара составляет 12 тыс. кв.м. Произошло частичное обрушение конструкций здания", - говорится в сообщении.

В МЧС РФ отметили, что к месту происшествия направлены два вертолета Ми-8.

Ранее площадь возгорания в складском помещении в подмосковном Дмитрове составляла 13 тыс. кв. метров.

Дмитров МЧС РФ Подмосковье
