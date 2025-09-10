Поиск

Законопроект об ограничении комиссий маркетплейсов с долей рынка свыше 20% отозван из Госдумы

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Законопроект, ограничивающий комиссии для продавцов у маркетплейсов с долей рынка в РФ более 20%, отозван из Госдумы, следует из электронной базы данных парламента.

Документ (№568223-8) в марте 2024 г. внесли в парламент председатель думского комитета по промышленности Владимир Гутенев и глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

Законопроект предлагал ограничить комиссии для продавцов "значимых" маркетплейсов до 10% от стоимости товаров и неустойки до 15% от стоимости услуг. Также запрещалось включать в договоры условия об отказе от конкуренции, например, торговли на других площадках.

Правила обязывали маркетплейсы размещать формы договоров, проводить идентификацию продавцов и владельцев пунктов выдачи, обосновывать санкции за нарушения и запрещали взимать с покупателей компенсацию за возврат товаров. "Значимые" маркетплейсы должны были уведомлять о смене условий договоров за 30 дней. Контроль за соблюдением возлагался на ФАС России.

В конце августа правительств в своем отзыве отметило, что вопросы, затронутые законопроектом, уже урегулированы принятыми 22 июля 2025 г. законами о платформенной экономике, а также проектом изменений в КоАП (№959258-8), принятым в первом чтении.

