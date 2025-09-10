Поиск

РФ и Иран провели переговоры по строительству ж/д линии Решт - Астара

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Министр транспорта РФ Андрей Никитин провел рабочую встречу с заместителем министра дорог и градостроительства Ирана Хуштангом Базвандом по реализации проекта строительства железнодорожной линии Решт - Астара в Иране, сообщается на сайте Минтранса РФ.

По данным министерства, в ходе встречи обе стороны подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству, обмену опытом и координации действий для успешной реализации проекта.

"Этот проект является одним из ключевых элементов транспортного сотрудничества между нашими странами и важной частью работы международного транспортного коридора "Север - Юг", - отметил Никитин, слова которого приводятся в сообщении. - Реализация проекта контролируется на самом высоком уровне как в России, так и в Иране".

Как сообщалось, в мае Россия и Иран запустили изыскательские работы по строительству ж/д линии Решт - Астара в Иране. Участок станет частью международного транспортного коридора (МТК) "Север - Юг".

МТК "Север - Юг" связывает север Европы с государствами Персидского залива и Индийского океана через Россию, Кавказ и Центральную Азию. Соглашение о создании этого мультимодального коридора было подписано в 2000 г. между Россией, Ираном и Индией, сейчас его участниками являются 12 стран. Коридор включает в себя три направления: западное - по западному берегу Каспия, восточное - соответственно, по восточному и транскаспийское - через Каспийское море.

