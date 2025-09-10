Назначен новый торговый представитель РФ в Армении

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении торговым представителем РФ в Армении Сергея Соломина.

Соответствующий документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Другим своим распоряжением, также размещенном на портале, Мишустин освободил Анну Донченко от должности торгового представителя РФ в Армении "в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта".