Правительство РФ внедрило ИИ в систему мониторинга и управления нацпроектами

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ внедрило технологию искусственного интеллекта (ИИ) в государственную систему мониторинга и управления нацпроектами и госпрограммами, точность прогнозирования рисков уже достигает 96%, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко.

"Правительство на сегодняшний день использует искусственный интеллект, в том числе и для анализа прогноза невыполнения различного рода программ и мероприятий. В частности, мы используем ИИ в системе управления нацпроектами и госпрограммами. Искусственный интеллект анализирует запланированные мероприятия, процессы их выполнения и прогнозирует риски. Точность такого прогноза уже достигает 96%. Это важно, потому что наша задача не фиксировать по факту, что где-то что-то не сделано, а делать так, чтобы все было исполнено", - приводятся слова Григоренко в сообщении аппарата вице-премьера.

Вице-премьер подчеркнул, что ИИ не принимает финальное решение, а является инструментом, упрощающим работу человека.

Отмечается, что ИИ-модель в онлайн-режиме анализирует 100% мероприятий и показателей нацпроектов и госпрограмм России, сопоставляя их с показателями установленных президентом национальных целей развития.

"Такая аналитика помогает выявить связи между госпроектами, в том числе неочевидные. Это необходимо для разработки эффективного плана достижения национальных целей и принятия точных управленческих решений. Зачастую мероприятия и показатели одного нацпроекта (или госпрограммы) тесно связаны с мероприятиями другого. (...) Применение ИИ также позволяет своевременно получать информацию о рисках невыполнения одного мероприятия из-за отставаний в графике реализации других или их пересмотра", - говорится в сообщении.

Технология ИИ, отметили в аппарате, позволяет значительно сократить время на анализ показателей и мероприятий: система обрабатывает более 1 тыс. возможных вариантов в минуту для определения верных взаимосвязей, то есть случаев, когда одно мероприятие или показатель влияет на достижение конкретной национальной цели развития страны. Ранее такой анализ осуществлялся вручную.

"Так, чтобы оценить почти полмиллиона потенциальных взаимосвязей между показателями национальных целей и всеми мероприятиями, потребовалось бы привлечь 76 экспертов из 38 отраслей, при этом ручной анализ занял бы у них порядка 4 лет. ИИ позволяет проделать эту работу за 1 день", - отметили в аппарате вице-премьера.

Там добавили, что на сегодняшний день ИИ-модель выявила более 8 тыс. новых связей, которые направляются на верификацию в федеральные органы исполнительной власти, а те в свою очередь могут подтвердить взаимосвязь или отклонить ее и направить информацию о ней для более детального анализа в Центр проектного менеджмента РАНХиГС. Таким образом ИИ служит инструментом, ускоряющим процесс работы, но финальное решение всегда остается за человеком.