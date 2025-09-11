Поиск

В Думе прогнозируют рост числа попыток вовлечь россиян в противоправные действия на выборах

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев прогнозирует увеличение попыток вовлечь граждан РФ в совершение противоправных действий в местах для голосования в ходе предстоящих выборов в единый день голосования.

Он призвал "к бдительности при телефонных разговорах и контактах в мессенджерах с незнакомыми лицами", а также, по его словам, необходимо незамедлительно проинформировать территориальные органы полиции о всех призывах к противоправным действиям.

"В соответствии с законодательством, за воспрепятствование осуществлению гражданами избирательных прав и работе избирательных комиссий предусмотрена уголовная ответственность вплоть до 5 лет лишения свободы", - напомнил глава комиссии.

Пискарев также сослался на анализ предыдущих электоральных кампаний в России, который "показывает, что недружественные страны пытаются использовать дни голосования для дискредитации нашей избирательной системы и дестабилизации обстановки в стране".

"Вот и в этом году в работу включились сотрудники западных спецслужб, СМИ, представители международных и зарубежных неправительственных организаций, а также находящиеся под их влиянием лица", - сказал депутат.

Василий Пискарев Госдума
