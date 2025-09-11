Почти 50 тысяч избирательных участков будет открыто в России на выборах

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Более 49,5 тысячи избирательных участков будет открыто в России на предстоящих выборах разного уровня 12-14 сентября, сообщила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова.

"49 575 избирательных участков, в том числе в общем порядке - 48 995; 580 - в местах временного пребывания избирателей", - говорится в презентации, которую продемонстрировала Памфилова в информационном центре ЦИК России.

Будут работать 42 избирательные комиссии субъектов, более 1,6 тысячи территориальных избирательных комиссий и более 49,5 тысячи участковых избирательных комиссий.

Всего с 12 по 14 сентября в России пройдут более 5 тысяч избирательных кампаний в 81 регионе России. Всего проголосовать смогут около 55 млн избирателей. Запланированы выборные кампании различного уровня, включая прямые выборы глав 20 регионов. Замещению подлежат около 46 тысяч мандатов и выборных должностей.