Более 6,5 тысячи резервных помещений для голосования предусмотрено на выборах в сентябре

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Свыше 6,5 тысячи резервных помещений для голосования на выборах разного уровня предусмотрено в восьми регионах, наиболее подверженных украинским атакам, сообщила глава Центрально избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова.

"В целях обеспечения безопасности участников избирательного процесса у нас на территории восьми субъектов РФ - это Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и города Севастополя, на случай возникновения нештатных ситуаций предусмотрены 6 589 резервных помещений", - сказала Памфилова в четверг в информационном центре ЦИК России.

По её словам, это те субъекты, которые в большей степени подвергаются "постоянным и систематическим" атакам со стороны Украины.

Памфилова напомнила, что ЦИК РФ принял решение в этом году отложить голосование по 43 избирательным кампаниям на территории восьми муниципальных районов Курской области. "В настоящее время, к большому сожалению, мы на это не закрываем глаза, это было бы безответственно по отношению к жителям Курской области, на то, что сохраняется высокая угроза жизни жителей Курской области и в ряде районов", - подчеркнула председатель комиссии.

Помимо этого, глава Центризбиркома отметила, что на Камчатке и в Курской области в целях безопасности будет применяться голосование вне помещений, в том числе на придомовых территориях. "На Камчатке это связано с природными катаклизмами. И в Курской области, понимаете, почему такая сложная ситуация", - отметила Памфилова.

"В соответствии с нашим решением, с решением ЦИК, будет применяться ещё одна дополнительная форма голосования - голосование избирателей вне помещений для голосования на территориях и местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования", - сказала глава ЦИК. Она добавила, что голосование в этом формате может проводиться на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в других местах.

Всего с 12 по 14 сентября в России пройдет более 5 тысячи избирательных кампаний в 81 регионе России. Всего проголосовать смогут около 55 млн избирателей. Запланированы выборные кампании различного уровня, включая прямые выборы глав 20 регионов. Замещению подлежит около 46 тысяч мандатов и выборных должностей.

