Женщина погибла в Херсонской области после обстрела со стороны ВСУ

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Один человек погиб, двое получили ранения в Херсонской области в результате обстрелов со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в четверг.

"Из-за обстрелов киевского режима погиб один человек, двое мирных жителей получили ранения", - написал Сальдо в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что погибла жительница Голой Пристани 1955 года рождения после прямого удара по ее дому. Двое раненных - мужчины 2002 и 1995 годов рождения - проживают в Алешках, они получили травмы после атак БПЛА по жилому сектору.

