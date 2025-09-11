Туроператоры получат льготные условия для формирования туров в три страны

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило перечень стран, в которые российские туроператоры могут формировать туры, получая фингарантии на льготных условиях, в него вошли Абхазия, Белоруссия и Южная Осетия.

"Утвердить прилагаемый перечень сопредельных государств, предусмотренный статьей 17.2.1 федерального закона "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", - следует из распоряжения кабмина, подписанного председателем правительства Михаилом Мишустиным и размещенного на официальном правительственном портале.

В прилагаемый к распоряжению перечень вошли Абхазия, Белоруссия и Южная Осетия.

Как считает вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин, перечень стран в утвержденном правительством списке был вполне ожидаем.

"Белоруссия и Абхазия дают самый большой поток российских туристов. По нашим данным, Белоруссию посещают более 5 млн человек, Абхазию - 1,5 млн, и объемы постоянно растут. В частности, туроператоры по Белоруссии говорят о стабильно высоком спросе не только на осень, но и на предстоящие новогодние праздники. Это и санаторный отдых, и детские, и экскурсионные поездки. По Южной Осетии спрос пока невысокий, но он есть. Стран сейчас всего три, однако мы думаем, что этот список будет расти, и в него со временем войдут такие страны, например, как Узбекистан, Казахстан", - цитирует его пресс-служба РСТ.

Он полагает, что закон будет способствовать обелению рынка и повышению уровня безопасности для туристов.

"Сейчас многие компании, отправляющие, например, из Сочи туристов в Абхазию и предоставляющие им трансфер и размещение, фактически работают туроператорами в серую, так как финансовое обеспечение для них оказывается слишком дорогим. Предоставленные льготные условия позволят им выйти из тени. Соответственно, повысится защищенность самих туристов", - сообщил Барзыкин.

По словам эксперта РСТ, генерального директора компании "Дельфин" Сергея Ромашкина, в России примерно 4,5 тыс. туроператоров по внутреннему туризму и сейчас можно ожидать активизации их бизнеса по этим трем странам.

"Им не надо будет тратить солидные суммы для обеспечения фингарантий, то есть для них упростится доступ на этот рынок, что должно способствовать развитию малого и среднего бизнеса в стране. Увеличение числа игроков может усилить конкуренцию и привести к снижению цен", - сказал Ромашкин.

Он согласен, что Белоруссия и Абхазия - важнейшие для турбизнеса страны, и они заметно выиграют от новых условий работы российских туркомпаний. Сейчас важно отработать новый механизм на небольшом количестве стран и ежегодно расширять его.

Как напомнили в РСТ, закон о статусе туроператоров, специализирующихся на поездках в сопредельные государства и льготном размере финансового обеспечения ответственности, был принят в июле нынешнего года и вступил в силу с 1 сентября. Согласно документу, такие туроператоры смогут формировать финобеспечение в размере 500 тысяч рублей - так же, как компании, работающие в сфере внутреннего туризма. Сейчас финансовое обеспечение для туроператоров внутреннего и въездного туризма установлено в размере 500 тыс. рублей, для выездного туризма, к которому относятся и сопредельные дружественные страны, оно составляет 5% от стоимости туристского продукта, но не менее 50 млн рублей.