Военные РФ взяли под контроль село Сосновка в Днепропетровской области

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России взяли под контроль село Сосновка в Днепропетровской области, сообщило министерство обороны РФ в четверг.

"Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных наступательных действий освободили населённый пункт Сосновка Днепропетровской области", - сказано в сообщении Минобороны.

По его сведениям, в ходе боёв военнослужащими группировки "Восток" нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Червоное Запорожской области, Ивановка, Вербовое, Калиновское и Вишневое Днепропетровской области.

На этом участке ВСУ потеряли более 265 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы, говорится в сводке.



