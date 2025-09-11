Группировки "Центр", "Запад" и "Южная" улучшили позиции в зоне СВО

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Группировки войск "Центр", "Запад" и "Южная" за сутки улучшили позиции в зоне специальной военной операции, сообщили в Минобороны РФ в четверг.

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, пехотной, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Родинское, Муравка, Димитров и Красноармейск Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении министерства.

По его информации, потери украинских сил здесь составили свыше 520 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, боевая бронированная машина, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии.

Как сообщили в Минобороны, в течение суток подразделения группировки "Запад" улучшили тактическое положение, подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции.

Группировкой "Запад" нанесено поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в районах Купянска, Изюмского в Харьковской области, Красного Лимана и Кировска в ДНР. Потери ВСУ за сутки составили свыше 230 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 25 автомобилей, боевая машина РСЗО "Град", три орудия полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов, сказали в российском военном ведомстве.

По его данным, "Южной" группировкой нанесены удары по формированиям четырех бригад ВСУ в районах Северска, Дружковки, Берестока, Степановки и Константиновки в ДНР. Армия Украины потеряла на этом участке более 200 военнослужащих, бронеавтомобиль, шесть автомобилей, артиллерийское орудие, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

По словам военных, группировка "Север" за сутки поразила живую силу и технику формирований трех бригад и штурмового полка ВСУ в районах Алексеевки, Садков, Юнаковки и Могрицы в Сумской области и подразделений двух бригад ВСУ в районах Дергачей и Мелового в Харьковской области. В зоне ответственности группировки украинская армия потеряла до 175 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 11 автомобилей, гаубицу, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

В течение суток группировка "Днепр" нанесла удары по формированиям трех украинских бригад в районах Степногорска, Малой Токмачки в Запорожской области, Ольговки и Антоновки в Херсонской области. Потери армии Украины в зоне действий группировки составили до 50 военнослужащих, бронетранспортер, 10 автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов, сообщили в Минобороны.