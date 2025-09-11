Конкретных договоренностей о дате проведения разговора Путина и Трампа пока нет

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Конкретных договоренностей о дате проведения телефонного разговора президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа пока нет, но при необходимости он может быть весьма оперативно согласован, заявили в Кремле.

"Нет, пока нет никаких конкретных договоренностей о дате проведения телефонного контакта, но, еще раз повторяю, при необходимости такой разговор может быть весьма и весьма оперативно согласован, все каналы для этого имеются", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, ведется ли подготовка телефонного разговора, о котором ранее заявлял Трамп.