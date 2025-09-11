Поиск

Москва ощущает стремление США разобраться в первопричинах украинского кризиса

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Россия ощущает стремление США разобраться в первопричинах ситуации на Украине, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в ходе восьмого министерского заседания Стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

"Мы почувствовали и продолжаем ощущать стремление Соединенных Штатов разобраться в первопричинах этого конфликта, понять эти первопричины и продвигать такую модель урегулирования, которая будет устранять то, что, собственно говоря, привело к нынешней ситуации", - сказал он.

По словам Лаврова, речь идет о "попытках втащить Украину в Североатлантический альянс", а также "попытках украинского режима законодательно запретить все русское".

На заседании ССАГПЗ была обсуждена ситуация на Украине, отметил он. "Мы поделились нашими оценками последнего развития событий, в том числе в свете состоявшихся на Аляске российско-американских переговоров", - сообщил Лавров.

