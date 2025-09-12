Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX2

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в пятницу демонстрирует смешанную динамику blue chips на фоне ожиданий дальнейшего смягчения монетарной политики ЦБ РФ, в то время как сдерживающими факторами для покупателей остаются геополитическая напряженность, санкционные риски со стороны Запада и подешевевшая нефть (фьючерс на Brent упал ниже $66 за баррель). Индекс IMOEX2 за минуту торгов не претерпел заметных изменений, лучше рынка выглядят акции "Аэрофлота" (+0,7%), аутсайдерами - бумаги АФК "Система" (-1%).

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2909,38 пункта (+0,04%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 0,8%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 12 сентября, составляет 85,6647 руб. (+74,36 копейки).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "Т-Технологии" (+0,3%), "НЛМК" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,1%), "префы" Сбербанка (+0,1%).

Подешевели акции "Московской биржи" (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (-0,4% и -0,3% "префы"), "ММК" (-0,4%), "Русала" (-0,4%), "АЛРОСА" (-0,3%), "Татнефти" (-0,3%), "Роснефти" (-0,2%), "Северстали" (-0,2%), "Группы компаний ПИК" (-0,2%), "ФосАгро" (-0,2%), "Газпрома" (-0,1%), Сбербанка (-0,1%), "Яндекса" (-0,1%).

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу рассмотрит вопрос об уровне ключевой ставки. Большинство аналитиков ждет ее снижения на 200 базисных пунктов (б.п.) - до 16%, некоторые эксперты допускают меньший шаг - в 100 б.п. - до 17%.

Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин на прошлой неделе не стал давать дополнительных сигналов. "Я воздержусь от указания на то, какие конкретно варианты будут рассматриваться на совете директоров. Будут рассматриваться те варианты, которые будут предложены участниками обсуждения", - сообщил он ранее.

Спорные торговые вопросы между США и Индией удастся урегулировать, если Индия откажется от закупок российской нефти, заявил в четверг американский министр торговли Говард Латник. "Индии следует открыть свой рынок, прекратить закупки российской нефти", - сказал Латник в эфире телеканала CNBC.

Он отметил, что, по его мнению, "с Индией удастся урегулировать вопросы, когда они прекратят покупать российскую нефть".

Днем ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает в ближайшие недели провести разговор с премьером Индии Нарендрой Моди.

Вашингтон намерен оказывать давление на страны G7, чтобы убедить их повысить пошлины на товары из Китая и Индии, покупающих российскую нефть, сообщает в пятницу газета Financial Times.

"США будут оказывать давление на страны G7, чтобы они резко подняли пошлины в отношении Индии и Китая из-за закупок российской нефти", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что на пятницу запланирована видеоконференция министров финансов "большой семерки", которые обсудят предложение США.

Ранее Financial Times сообщала о том, что президент США Дональд Трамп призывал ЕС ввести 100%-е пошлины для Китая и Индии, чтобы оказать давление на Россию. Теперь Трамп "расширяет рамки своих усилий, включив в них союзников по "большой семерке", пишет газета.

В США основные индексы акций выросли накануне на 0,7-1,4% и обновили свои максимумы на ожиданиях снижения ставки Федрезерва.

Опубликованные в четверг статданные укрепили уверенность рынка в том, что Федеральная резервная система (ФРС) понизит базовую процентную ставку на сентябрьском заседании.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в августе увеличились на 2,9% в годовом выражении, сообщило министерство труда. Инфляция ускорилась по сравнению с 2,7% в июле и достигла максимальных темпов с января. При этом показатель совпал с консенсус-прогнозом аналитиков, который приводит Trading Economics. По сравнению с предыдущим месяцем индекс CPI повысился на 0,4% (в июле - на 0,2%). Эксперты ожидали роста на 0,3%.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в прошлом месяце выросли на 0,3% относительно июля и на 3,1% в годовом выражении. Результат в обоих случаях совпал как с консенсус-прогнозом, так и с июльской динамикой.

Между тем количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 27 тыс. - до 263 тыс. Это максимум с октября 2021 года. Аналитики в среднем ожидали снижения количества заявок на 2 тыс.

Участники рынка убеждены, что на фоне сигналов ослабления рынка труда ФРС понизит базовую ставку как минимум на 25 базисных пунктов на заседании, которое состоится на следующей неделе. Вероятность снижения ставки на 25 б.п. оценивается в 92,7%, на 50 б.п. - в 7,3%, по данным FedWatch.

В Азии в пятницу также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,8%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 1,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,5%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы меняются менее чем на 0,1%).

На нефтяном рынке утром в пятницу цены остаются под давлением продавцов.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 7:01 МСК составила $65,88 за баррель (-0,8%), октябрьская цена фьючерса на WTI - $61,86 за баррель (-0,8%).

МЭА в четверг повысило оценки по росту мировых поставок нефти в 2025 и 2026 годах на 200 тыс. б/с. "Рост мировой добычи в этом году теперь прогнозируется на 2,7 млн б/с, до 105,8 млн б/с, а в следующем году - на 2,1 млн б/с, до 107,9 млн б/с", - сообщается в отчете агентства. С учетом прогнозируемого мирового спроса на нефть в текущем году на уровне 103,87 млн б/с ее профицит на рынке может составить более 1,9 млн б/с.

Опубликованные днем ранее данные Минэнерго США показали рост запасов нефти в стране на прошлой неделе на 3,94 млн баррелей, бензина - на 1,46 млн баррелей, дистиллятов - на 4,72 млн баррелей.