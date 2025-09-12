Поиск

Комплексные экологические разрешения получили только 70% объектов I категории загрязнителей

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Комплексные экологические разрешения (КЭР) на данный момент получили около 70% объектов I категории, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (НВОС), сообщил в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин.

"По закону все предприятия I категории должны были получить КЭР до 1 января 2025 года, за исключением 300 крупнейших предприятий - у них срок наступил раньше", - напомнил он.

Комплексное экологическое разрешение регламентирует обязательные требования к предприятию в области охраны окружающей среды, является обобщенным документом, заменившим целый ряд экологических разрешений.

Предприятия, своевременно не получившие КЭР, могут быть оштрафованы на сумму от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Также законом установлены повышающие коэффициенты при расчете платы за НВОС: 100 - при расчете платы за выбросы или сбросы загрязняющих веществ, коэффициент 25 - при расчете платы за размещение отходов производства и потребления. Они впервые могут быть применены в 2026 году.

Кроме того, деятельность не оформившего КЭР объекта может быть приостановлена на срок до трех месяцев.

В феврале глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщала, что до 1 января 2025 года КЭР должны получить 5 261 объект I категории. При этом она отмечала, что около половины отечественных предприятий, которые должны были, но пока не оформили это разрешение, в принципе проигнорировали соответствующее требование властей.

