Лавров обсудит с представителями посольств соблюдение устава ООН и украинский кризис

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Сергей Лавров 17 сентября в Дипломатической академии примет участие в круглом столе с представителями посольств, где обсудит соблюдение устава ООН и развитие организации, а также украинский кризис, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Тон дискуссии с участниками дипломатических миссий более чем из 100 стран традиционно задаст глава российского внешнеполитического ведомства", - сказала Захарова на брифинге в пятницу.

По ее словам, Лавров "остановится на российских подходах к теме реформирования всемирной организации и выборам ее генсекретаря". "Отдельное внимание будет уделено принципам соблюдения устава ООН во всей их полноте и взаимосвязи, а также перспективам урегулирования украинского кризиса", - отметила Захарова.

"Мы исходим из того, что предстоящая встреча позволит провести открытый честный обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки", - добавила представитель МИД.