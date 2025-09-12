Минобороны сообщило о массированном и шести групповых ударах по объектам ВСУ за неделю

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по предприятиям ВПК Украины, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, аэродромам противника, сообщило министерство обороны РФ в пятницу.

"С 6 по 12 сентября Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, использовавшиеся в интересах ВСУ, военные аэродромы, склады вооружения и военной техники", - сказано в сообщении Минобороны.

Кроме того, в результате этих ударов поражались пункты управления, места сборки, хранения и запуска БПЛА большой дальности, цех производства безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, говорится в сводке.