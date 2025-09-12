Поиск

Военные заявили о контроле над селом Новопетровское Днепропетровской области

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Восток" взяли под контроль село Новопетровское Днепропетровской области, заявили в Минобороны РФ в пятницу.

"За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" в результате наступательных действий установили контроль над населенными пунктами Хорошее, Сосновка и Новопетровское Днепропетровской области", - говорится в сообщении.

По словам военных, нанесено поражение живой силе и технике восьми бригад ВСУ, потери украинской армии за неделю составили: свыше 1640 военнослужащих, танк, 18 боевых бронемашин, 68 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии.

В Минобороны РФ заявили, что группировка "Центр" продвигается вглубь украинской обороны, нанесла удары по 19 бригадам и двум полкам, потери ВСУ в течение недели составили: до 3370 военнослужащих, пять танков, 16 боевых бронемашин, 42 автомобиля и 14 орудий полевой артиллерии.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии", - сообщили в ведомстве.

По информации военных, потери украинской армии на данном направлении составили: более 1650 военнослужащих, два танка, 28 боевых бронемашин, 153 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, 32 склада боеприпасов, 45 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодное тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой, штурмовой, мотопехотной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады Нацгвардии", - говорится в сообщении.

Потери армии Украины за неделю составили свыше 1470 военнослужащих, три танка, 19 боевых бронемашин, 40 автомобилей, 22 орудия полевой артиллерии, десять станций радиоэлектронной борьбы, 19 складов боеприпасов и материальных средств, сказали в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии", - сообщили в ведомстве.

Военные заявили, что потери ВСУ оставили: более 435 военнослужащих, две боевые бронемашины, 57 автомобилей, пять артиллерийских орудий, 32 станции радиоэлектронной борьбы, 18 складов боеприпасов и материальных средств.

Хроника 24 февраля 2022 года – 12 сентября 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Россия за восемь месяцев увеличила экспорт яиц почти вдвое

Интернетом не пользуются 18% россиян

Российским гостиницам могут разрешить заселять туристов через Max

СКР сообщил об аресте бывшего начальника военного представительства Минобороны Тюрина

СКР сообщил об аресте бывшего начальника военного представительства Минобороны Тюрина

В Благовещенске крупная сеть АЗС остановила продажу бензина до конца сентября

На выборы разного уровня выдвинуты 1616 участников и ветеранов СВО

На выборы разного уровня выдвинуты 1616 участников и ветеранов СВО

Отменены ограничения для аэропортов Ярославля, Иванова и "Пулково"

Отменены ограничения для аэропортов Ярославля, Иванова и "Пулково"

"Коммерсантъ" сообщил, что маркировка звонков от юрлиц еще не заработала в полную силу

"Коммерсантъ" сообщил, что маркировка звонков от юрлиц еще не заработала в полную силу
Военная операция на Украине

Силы ПВО за ночь перехватили 221 украинский беспилотник над регионами РФ

Минобороны РФ сообщило о старте стратегических маневров "Запад-2025"

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7157 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2390 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале23 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });