В Минобороны заявили об улучшении группировкой "Север" тактического положения в Сумской области

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Север" за неделю улучшили тактическое положение в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ в пятницу.

"В течение недели подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение в Сумской области. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, десантно-штурмовой, мотопехотной бригад, десантно-штурмового, штурмового полков ВСУ, двух бригад теробороны и бригады Нацгвардии", - говорится в сообщении ведомства.

В министерстве также заявили, что на харьковском направлении за неделю нанесены удары по пяти украинским бригадам и пограничному отряду погранслужбы Украины.

По данным Минобороны РФ, за неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери ВСУ составили свыше 1220 военнослужащих, три танка, 15 боевых бронированных машин, 11 орудий полевой артиллерии, девять станций радиоэлектронной борьбы, 43 склада боеприпасов и материальных средств.