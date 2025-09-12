Сбит Су-27 воздушных сил Украины

За неделю сбиты 1488 БПЛА самолетного типа

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Воздушно-космические силы РФ сбили украинский истребитель Су-27, сообщили в Минобороны РФ в пятницу.

"ВКС России сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении министерства.

По информации военного ведомства, за прошедшую неделю российскими средствами противовоздушной обороны сбиты пять крылатых ракет, 19 управляемых авиационных бомб, 19 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 1 488 беспилотников самолетного типа вооруженных сил Украины.

Кроме того, подразделения группировки войск "Днепр" и силы Черноморского флота уничтожили восемь быстроходных безэкипажных катеров ВСУ.



