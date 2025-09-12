Поиск

15 кораблей и катеров Балтфлота вышли в море в рамках учения "Запад-2025"

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Корабли Балтфлота покинули пункты базирования и вышли в Балтийское море для выполнения задач стратегического учения "Запад-2025", сообщили в Минобороны России в пятницу.

"В Балтийском море действуют большие десантные корабли, корветы, малые ракетные и противолодочные корабли, тральщики и ракетные катера, подводные лодки", - говорится в сообщении ведомства.

По его данным, в назначенные районы Балтийского моря вышли 15 кораблей и катеров, а также суда обеспечения.

"В соответствии с планом учения кораблям в составе тактических групп предстоит отработать задачи по предназначению - противолодочной и противовоздушной обороне, противоминному обеспечению, а также выполнить ракетные и артиллерийские стрельбы по различным типам мишеней, имитирующих морские и воздушные цели", - сказали в министерстве обороны.

Ранее в пятницу Минобороны РФ сообщило, что Россия и Белоруссия приступили к выполнению задач совместного стратегического учения "Запад-2025". Практические действия войск пройдут с 12 по 16 сентября на полигонах двух стран, а также в Балтийском и Баренцевом морях.

Для отработки совместных действий в составе коалиционной группировки войск на учение приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров, заявили в российском военном ведомстве.

Сообщалось, что в ходе учения военные двух стран отработают вопросы управления межвидовыми, региональными и коалиционными группировками войск при локализации агрессии против Союзного государства, различные варианты совместных действий по нейтрализации угроз и стабилизации обстановки на его границах.

