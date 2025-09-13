День города отметят в Москве 13 и 14 сентября

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Почти 140 мероприятий пройдет в Москве 13 и 14 сентября, когда столица будет отмечать 878-летие, в программе запланированы концерты, мастер-классы, кинопоказы, в московском метро пройдет Парад поездов; работу общественного транспорта в столице продлят до 02:00.

Как ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, всего в столице запланировано 138 мероприятий: концерты, конкурсы, спортивные соревнования, фестивали, мастер-классы для детей и взрослых. По традиции они будут проходить на площадках в центре города и других административных округах, в парках и учреждениях культуры.

В День города будет продлена работа московского транспорта: в ночь с 13 на 14 сентября станции метро и МЦК будут открыты на вход до 02:00. 17 трамвайных маршрутов в разных районах города продолжат свою работу до 02:00. В обычном режиме будут работать 18 регулярных ночных маршрутов.

Праздничные мероприятия

13 и 14 сентября в Москве состоятся праздничные концерты на Поклонной горе, в которых примут участие популярные артисты и творческие коллективы. В первый день празднования гостей ждет концерт артистов "Дорожного радио". Во второй день состоится патриотический фестиваль "Музыка гордых", посвященный Году защитника Отечества.

Свою программу подготовил департамент транспорта. Среди запланированных мероприятий - парад поездов на Кольцевой линии метро и осенний велофестиваль. Для семей с детьми специальные программы запланированы на Северном и Южном речных вокзалах. Они включают концерты, спортивные мероприятия, фильмы в кинотеатре под открытым небом, мастер-классы и угощения для детей.

На ВДНХ подготовят развлекательную программу вокруг фонтана "Дружба народов": пять площадок с экранами и арт-объектами. Здесь пройдут музыкальные, литературные и поэтические спектакли, а также шоу "Кольца Москвы" со спецэффектами.

Кинопарк "Москино" 13 и 14 сентября приглашает на концерт-мюзикл "А я иду, шагаю по Москве" с участием знаменитых артистов. Для гостей подготовлена насыщенная интерактивная программа с мастер-классами, научно-образовательными секциями, колокольным шоу, ярмаркой ремесленников, необычными фотозонами, автограф-сессиями с артистами и другими активностями.

В День города гостей кинопарка "Москино" ждут представления цирка-шапито, вход на которые будет бесплатным. Также увидеть номера в исполнении лучших артистов цирка России можно будет в Измайловском парке и ландшафтном парке "Южное Бутово".

В саду им. Баумана состоятся кинопоказы фильмов "Я шагаю по Москве" и "Девушка без адреса", а также театрализованная программа от московского музыкального театра "На Басманной". Гости смогут посетить ретроателье, мастер-класс по художественной графике и камерный концерт.

Всего мероприятия, посвящённые празднованию Дня города, пройдут в 20 столичных парках. Гостей ждут концерты живой музыки, парная спортивная эстафета "Мы вместе", детская программа с яркими аниматорами, творческие мастер-классы и познавательные викторины. В рамках иммерсивных программ можно будет стать участником оживших страниц истории Москвы. Праздничные мероприятия ко Дню города пройдут и в столичных музеях. Будут организованы тематические выставки, экскурсии, лекции, концерты и мастер-классы.