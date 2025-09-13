Взят под контроль населенный пункт Новониколаевка в Днепропетровской области

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Новониколаевка в Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ в субботу.

"В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Новониколаевка Днепропетровской области", - сказано в его сообщении.

Как отмечают военные, войсками группировки "Восток" в течение суток нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Коломийцы, Калиновское Днепропетровской области, Червоное и Дорожнянка Запорожской области. ВСУ потеряли в этих боях более 240 военнослужащих, 10 автомобилей и 155-мм гаубицу М777, уничтожен склад материальных средств, говорится в сводке.

Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям четырех механизированных, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка, Павловка, Юнаковка и Садки Сумской области, сообщило Минобороны.

По его данным, на харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Волчанск, Чугуновка и Артельное.

Согласно сообщению, там ВСУ потеряли до 160 военных, танк, боевую бронированную машину, 10 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены станция РЭБ, две РЛС контрбатарейной борьбы, восемь складов боеприпасов и материальных средств.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике танковой, четырех механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Подолы, Глушковка Харьковской области, Крымки и Кировск Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 240 военнослужащих, три боевые бронированные машины западного производства, 23 автомобиля и артиллерийское орудие. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, семь станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов", - заявили в министерстве.

Как сообщает Минобороны, войска "Южной" группировки в течение суток заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям противника в районах населенных пунктов Северск, Пазено, Краматорск, Дружковка, Константиновка и Степановка (ДНР). По данным военных, противник потерял до 185 военных, танк, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены две станции РЭБ, семь складов боеприпасов, горючего и материальных средств, говорится в сводке.

Согласно сообщению, подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Новопавловка, Родинское, Димитров, Красноармейск и Муравка (ДНР).

На этом участке потери украинских вооруженных формирований составили до 480 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и два орудия полевой артиллерии, сообщает Минобороны РФ.

По его данным, войска группировки "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Веселянка, Орехов, Червоноднепровка Запорожской области, Львово и Тягинка Херсонской области. Потери противника составили свыше 65 военных, боевая бронированная машина, восемь автомобилей и артиллерийское орудие, уничтожены пять станций РЭБ, три склада боеприпасов и материальных средств, говорится в сводке министерства.