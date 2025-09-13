Паром в Севастополе приостановил работу
Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Работа парома приостановлена в Севастополе из-за ухудшения погодных условий, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города в субботу днем.
"Паром на линии "Артиллерийская бухта - Северная" временно приостановил движение до улучшения погодных условий", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Севастопольской бухте возобновилось движение морского пассажирского транспорта после приостановки в субботу.