Паром в Севастополе приостановил работу

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Работа парома приостановлена в Севастополе из-за ухудшения погодных условий, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города в субботу днем.

"Паром на линии "Артиллерийская бухта - Северная" временно приостановил движение до улучшения погодных условий", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Севастопольской бухте возобновилось движение морского пассажирского транспорта после приостановки в субботу.