Предприятие в Башкирии подверглось атаке БПЛА

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Атаке беспилотников подверглось предприятие в Башкирии, дрон упал на территории завода, сообщил в субботу глава республики Радий Хабиров.

"Один из БПЛА был обнаружен, за ним проводилось слежение. Силами охраны предприятия открыт огонь из крупнокалиберного стрелкового оружия. Беспилотный аппарат получил повреждения и упал на территории завода. Погибших и пострадавших нет", - написал он в своем телеграм-канале.

Хабиров отметил, что производственная площадка получила незначительные повреждения, возник пожар, который в настоящее время ликвидируют.

"После этого был сбит еще один БПЛА, - добавил глава региона. - Масштаб последствий его падения пока уточняется".