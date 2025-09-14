Минобороны РФ заявило о нейтрализации за ночь 80 беспилотников ВСУ

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 80 украинских беспилотников самолетного типа.

По информации министерства, 30 дронов ВСУ нейтрализованы над Брянской областью, 15 - над Крымом, 12 - над Смоленской областью, 10 - над Калужской, 5 - над Новгородской, 3 - над Азовским море, 2 - над Ленинградской областью, по одному - над Орловской, Рязанской и Ростовской областями.