Атака БПЛА отражена над промзоной в Нижегородской области

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Атаку БПЛА отразили в воскресенье в Нижегородской области, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

"Сегодня утром отражена атака БПЛА над промзоной одного из округов Нижегородской области. По предварительной информации, последствия не зафиксированы", - написал он в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Нижнего Новгорода в воскресенье были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.