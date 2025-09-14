Тихоокеанский флот отработал на Камчатке уничтожение морских беспилотников и диверсантов

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Учения по отражению атаки безэкипажных катеров (БЭК) и диверсантов условного противника прошли на подходах к одному из пунктов базирования кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ), сообщила в воскресенье пресс-служба флота.

"В акватории Авачинского залива отражение условной атаки осуществляли противодиверсионные катера проекта "Грачонок" соединения кораблей охраны водного района ОКВС (Объединённое командование войск и сил на северо-востоке России - ИФ)", - сказано в сообщении пресс-службы ТОФ.

"Боевые расчеты катеров успешно применили малогабаритный дистанционно-управляемый противодиверсионный гранатометный комплекс ДП-65 для нейтрализации подводных диверсантов. Применение комплекса производилось на основании данных, полученных от гидроакустической станции "Анапа", - сообщила пресс-служба ТОФ.

Также экипажи катеров "Грачонок" применили по малоразмерным маневренным целям 14,5-мм крупнокалиберные пулемёты Владимирова и во взаимодействии с вертолётом Ка-29 нанесли огневое поражение по скоростным малоразмерным целям. Комплексное использование надводных и воздушных сил позволило обеспечить высокую степень защиты от БЭК, информирует флот.

По его данным, отработка задач выполнена в рамках проведения командно-штабных учений (КШУ) с ОКВС.

Ранее сообщалось, что на Тихоокеанском флоте в соответствии с планом подготовки ВМФ с 12 сентября проводятся КШУ с Объединённым командованием войск и сил на северо-востоке России по охране и обороне морских коммуникаций северной части Тихого океана и побережья Камчатского и Чукотского краев, а также островной зоны.

Эти учения - итоговое мероприятие боевой подготовки в летнем периоде обучения ТОФ. К ним привлечены свыше 10 кораблей и катеров, самолёты и вертолёты морской авиации, несколько атомных подводных лодок, боевые расчёты береговых ракетных комплексов "Бастион".