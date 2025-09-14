Поиск

Тихоокеанский флот отработал на Камчатке уничтожение морских беспилотников и диверсантов

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Учения по отражению атаки безэкипажных катеров (БЭК) и диверсантов условного противника прошли на подходах к одному из пунктов базирования кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ), сообщила в воскресенье пресс-служба флота.

"В акватории Авачинского залива отражение условной атаки осуществляли противодиверсионные катера проекта "Грачонок" соединения кораблей охраны водного района ОКВС (Объединённое командование войск и сил на северо-востоке России - ИФ)", - сказано в сообщении пресс-службы ТОФ.

"Боевые расчеты катеров успешно применили малогабаритный дистанционно-управляемый противодиверсионный гранатометный комплекс ДП-65 для нейтрализации подводных диверсантов. Применение комплекса производилось на основании данных, полученных от гидроакустической станции "Анапа", - сообщила пресс-служба ТОФ.

Также экипажи катеров "Грачонок" применили по малоразмерным маневренным целям 14,5-мм крупнокалиберные пулемёты Владимирова и во взаимодействии с вертолётом Ка-29 нанесли огневое поражение по скоростным малоразмерным целям. Комплексное использование надводных и воздушных сил позволило обеспечить высокую степень защиты от БЭК, информирует флот.

По его данным, отработка задач выполнена в рамках проведения командно-штабных учений (КШУ) с ОКВС.

Ранее сообщалось, что на Тихоокеанском флоте в соответствии с планом подготовки ВМФ с 12 сентября проводятся КШУ с Объединённым командованием войск и сил на северо-востоке России по охране и обороне морских коммуникаций северной части Тихого океана и побережья Камчатского и Чукотского краев, а также островной зоны.

Эти учения - итоговое мероприятие боевой подготовки в летнем периоде обучения ТОФ. К ним привлечены свыше 10 кораблей и катеров, самолёты и вертолёты морской авиации, несколько атомных подводных лодок, боевые расчёты береговых ракетных комплексов "Бастион".

Камчатка Тихоокеанский флот
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Собрание депутатов НАО избрало губернатором региона Ирину Гехт

Собрание депутатов НАО избрало губернатором региона Ирину Гехт

Памфилова сообщила, что ресурсы ЦИК РФ подвергаются беспрецедентной DDoS-атаке

Памфилова сообщила, что ресурсы ЦИК РФ подвергаются беспрецедентной DDoS-атаке

В Ленинградской области в результате схода с рельсов тепловоза погиб машинист

Число жертв взрыва на ж/д путях в Орловской области выросло до трех человек

Минобороны РФ сообщило об успешной стрельбе ракетой "Циркон" в ходе учения "Запад-2025"

Минобороны РФ сообщило об успешной стрельбе ракетой "Циркон" в ходе учения "Запад-2025"

Минобороны РФ заявило о нейтрализации за ночь 80 беспилотников ВСУ

В Ленобласти сошел с рельсов тепловоз с 15 цистернами, жертв нет

Жертвы взрыва на ж/д путях в Орловской области были росгвардейцами

Что произошло за день: суббота, 13 сентября

Два человека погибли при подрыве бомбы на железной дороге в Орловской области

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7160 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2391 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });