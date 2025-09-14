Поиск

За сутки сбит 361 беспилотник ВСУ самолетного типа

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Российские средства ПВО за сутки уничтожили 361 украинский БПЛА самолетного типа, сообщает в воскресенье Минобороны РФ.

Также, как сказано в его сообщении, средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США.

По данным Минобороны, оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение центрам подготовки операторов беспилотных систем, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.

Хроника 24 февраля 2022 года – 14 сентября 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ HIMARS
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Собрание депутатов НАО избрало губернатором региона Ирину Гехт

Собрание депутатов НАО избрало губернатором региона Ирину Гехт

Памфилова сообщила, что ресурсы ЦИК РФ подвергаются беспрецедентной DDoS-атаке

Памфилова сообщила, что ресурсы ЦИК РФ подвергаются беспрецедентной DDoS-атаке

В Ленинградской области в результате схода с рельсов тепловоза погиб машинист

Число жертв взрыва на ж/д путях в Орловской области выросло до трех человек

Минобороны РФ сообщило об успешной стрельбе ракетой "Циркон" в ходе учения "Запад-2025"

Минобороны РФ сообщило об успешной стрельбе ракетой "Циркон" в ходе учения "Запад-2025"

Минобороны РФ заявило о нейтрализации за ночь 80 беспилотников ВСУ

В Ленобласти сошел с рельсов тепловоз с 15 цистернами, жертв нет

Жертвы взрыва на ж/д путях в Орловской области были росгвардейцами

Что произошло за день: суббота, 13 сентября

Два человека погибли при подрыве бомбы на железной дороге в Орловской области

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7160 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2391 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });