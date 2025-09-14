За сутки сбит 361 беспилотник ВСУ самолетного типа

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Российские средства ПВО за сутки уничтожили 361 украинский БПЛА самолетного типа, сообщает в воскресенье Минобороны РФ.

Также, как сказано в его сообщении, средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США.

По данным Минобороны, оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение центрам подготовки операторов беспилотных систем, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.